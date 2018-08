O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Agosto de 2018 18:25 01. Agosto 2018 - 18:25

O matemático curdo Cauchar Birkar recebe a medalha Fields, premio de maior prestígio na matemática, na Convenção Internacional de Matemática no Rio de Janeiro, no dia 1º de agosto de 2018 AFP PHOTO / BYLINE

A Medalha Fields de Matemática entregue nesta quarta-feira no Rio de Janeiro ao curdo iraniano Caucer Birkar foi furtada no Riocentro, onde a cerimônia foi realizada, indicaram os organizadores.

"A organização do Congresso Internacional dos Matemáticos (ICM) lamenta profundamente o desaparecimento da pasta do matemático Caucher Bilkar, que continha em seu interior a Medalha Fields recebida na cerimônia realizada esta manhã", indica um comunicado dos organizadores.

"As imagens registradas durante o evento estão sendo analisadas. Os organizadores colaboram com as autoridades policiais na investigação do caso", acrescenta o texto.

A medalha em questão é feita de ouro 14 quilates e tem 63,5 milímetros de diâmetro. Os organizadores avaliam seu valor em 5.500 dólares canadenses (cerca de 15.850 reais)

As equipes de segurança do centro de convenção encontraram sua pasta com o celular jogados debaixo de uma arquibancada, mas não a medalha.

