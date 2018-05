O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A atriz americana Meghan Markle anunciou nesta quinta-feira em um comunicado que seu pai não comparecerá a seu casamento com o príncipe Harry, da Inglaterra, no sábado, para "se concentrar em sua saúde".

"Infelizmente, meu pai não comparecerá ao nosso casamento. Eu sempre cuidei do meu pai e espero que ele tenha o espaço que precisa para concentrar-se em sua saúde", afirma a noiva em um comunicado divulgado pelo Palácio de Kensington, após uma semana de boatos sobre Thomas Markle, de 73 anos.

"Gostaria de agradecer a todos os que enviaram generosas mensagens de apoio. Por favor, saibam o quanto Harry e eu desejamos compartilhar nosso dia especial com vocês", completa Markle em seu breve comunicado.

A atriz não revelou se o pai passou por uma cirurgia no coração na quarta-feira, como informou o site americano TMZ.

A dúvida agora é saber quem levará a noiva ao altar e tudo aponta para a mãe de Meghan.

O pai de Meghan Markle se viu envolvido para a relação complexa, e às vezes amarga, entre a imprensa e a família real britânica.

Thomas provocou escândalo pelas fotos que aceitou encenar sobre seus preparativos para o casamento, apesar de ter reclamado do assédio da imprensa.

O tema criou um grande problema para o palácio, que até o então havia conseguido controlar o fluxo de informações do casamento com anúncios inofensivos e coordenados sobre o bolo, as damas de hora ou o programa da cerimônia.

Markle vive na cidade mexicana de Rosarito, perto da cidade americana San Diego.

