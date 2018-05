O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A ex-atriz americana Meghan Markle, noiva do príncipe Harry da Inglaterra, em foto de 25 de abril de 2018

Meghan Markle entra na família real britânica em circunstâncias radicalmente diferentes da última americana a fazê-lo, Wallis Simpson, um nome que ainda provoca calafrios no Palácio de Buckingham.

O rei Edward VIII se viu obrigado a abdicar em 1936, poucos meses depois de chegar ao trono, para se casar com Simpson, um feito que atingiu a estabilidade nacional nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial.

A sombra de 1936 é difícil de ignorar diante do casamento de Markle e Harry, em 19 de maio, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, a mesma onde aconteceram os funerais de Simpson, em 1986.

Aquela que foi a duquesa de Windsor está enterrada junto ao seu marido no cemitério real de Frogmore House, a mansão na qual Harry e Meghan celebrarão uma festa na noite de seu casamento.

Para o escritor especialista na monarquia Andrew Morton, o breve rei Edward VIII deve estar "se revirando no túmulo" diante deste matrimônio: em circunstância similares, o seu lhe custou a coroa.

Morton, que publicou biografias de Wallis e Markle, comparou a integrante da alta sociedade de Baltimore com a atriz de Los Angeles.

"A família de Wallis teve escravos, ao invés de terem sido escravos", disse Morton à AFP, fazendo referência aos antepassados maternos de Markle.

Edward e Wallis "teriam ficado atônitos com a transformação da monarquia britânica nos últimos 80 anos".

- Uma recepção glacial -

O poder de Wallis sobre Edward inquietou profundamente a família real. Ela era considerada inaceitável como rainha de todos os pontos de vista, desde o social e moral ao religioso.

Se Edward tivesse se casado com ela desconsiderando o conselho do primeiro-ministro, o governo teria que demiti-lo e teria sido aberta uma crise constitucional.

Finalmente, Edward abdicou e os dois se casaram em um castelo da França em 1937.

Naquele ano, sua visita à Alemanha nazista e seu encontro com Adolf Hitler causaram ainda mais inquietação e alimentaram a ideia de que simpatizavam com aquele regime.

Sua vida nos arredores de Paris, animada pelas festas de seus amigos milionários, foi uma aposentadoria de ouro.

As relações com a família real nunca foram completamente recuperadas, e as visitas ao Reino Unido foram escassas.

A resposta da monarquia à abdicação de Edward ajudou a moldar essa instituição.

Onde muitos viam uma história de amor, a família real considerou a abdicação um gesto egoísta e uma forma de fugir de suas obrigações.

Seu sucessor, o rei George VI, buscou que a monarquia fosse o total oposto, um trabalho duro e terminado a tempo, e uma filosofia herdada por sua filha, a atual rainha, Elizabeth II, de 92 anos, para quem a palavra "abdicação" é um insulto.

Aos 36 anos, Markle já sabe o que é o serviço público, pois foi embaixadora da ONU para os direitos das mulheres e embaixadora da agência de cooperação internacional canadense, além de ter feito um estágio na embaixada americana em Buenos Aires.

"Podia ter sido diplomata, política, advogada", explicou Morton.

"Sem dúvidas, Meghan está preparada para a família real. Demonstrou isso".

- Era de mudanças -

A sociedade britânica mudou muito desde os tempos de Simpson, e agora é multiétnica e moralmente mais relaxada, como demonstra o fato de que quatro em cada 10 casamentos acabem em divórcio.

De fato, três dos quatro filhos da rainha se divorciaram, incluindo o pai de Harry, o príncipe Charles, de Diana de Gales.

A aristocracia é agora menos petulante com os americanos e mais propensa a se casar fora de sua classe.

"A enorme mudança nas atitudes sociais que ocorreram nas últimas décadas se viu refletida no entusiasmo com o qual foi recebida a notícia do noivado de Harry e Meghan", constatou o comentarista de temas da monarquia Richard Fitzwilliams ao jornal Daily Express.

