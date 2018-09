O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Primeira dama dos EUA Melania Trump com seu marido Donald Trump na Casa Branca no dia 27 de agosto de 2018

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, acusou nesta quinta-feira um alto funcionário do governo de sabotar o país ao, escondido pelo anonimato, publicar um editorial no jornal The New York Times contra o presidente Donald Trump.

"Para o autor deste artigo: você não protege este país, você o sabota com atos covardes", escreveu Melania Trump, cujas intervenções políticas e públicas são raras.

Seu comunicado de imprensa foi divulgado pela CNN.

"As fontes não identificadas se converteram na maior das notícias de hoje", lamentou a esposa do presidente, acrescentando que o autor do artigo deveria ser revelado.

O autor do texto afirma que membros da cúpula do governo tentam frear as "piores inclinações" do presidente e

alega que mantém seu compromisso com a agenda republicana e não está alinhado com a oposição democrata.

"Acreditamos que nosso primeiro dever seja para com este país, e o presidente continua agindo de maneira prejudicial para a saúde da nossa república", escreveu o funcionário, acrescentando que "a raiz do problema é a amoralidade do presidente".

