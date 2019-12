A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, é muito mais independente e influente do que aparenta, segundo biografia não autorizada.

Misteriosa, reservada, cautelosa. Uma mulher que não dorme com seu marido e fala através de sua roupa. A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, está decidida a ser ela mesma e não precisa que ninguém a salve, garante sua biografia não autorizada.

O livro foi escrito por Kate Bennett, correspondente da CNN na Casa Branca que cobre a mulher do presidente Donald Trump, com o título de "Free, Melania" (Melania, livre), e será lançado nesta terça-feira nos Estados Unidos.

A ex-modelo nascida na Eslovênia "luta contra o estereótipo de que é ausente, intratável, e inclusive de que está 'presa' na Casa Branca, como sugeriu o hashtag #FreeMelania, que gerou memes" nas redes sociais, diz Bennett.

Esta esguia mulher de 49 anos segue gerando interrogações três anos após a vitória do seu marido, o magnata imobiliário de 73 anos com quem se casou em 2005.

Mas Bennett adverte que ela está longe de ser dócil: "Melania Trump é muito mais poderosa e influente com seu marido do que pensam".

O livro, que cita numerosas fontes, mas não inclui declarações da própria Melania Trump, confirma as versões de que ela foi a responsável pela demissão da alta funcionária de Segurança Nacional da Casa Branca Mira Ricardel, após se sentir desprestigiada durante uma viagem à África em outubro de 2018.

"Melania Trump tem peso sobre as decisões de seu marido, tanto nas questões políticas como na vida pessoal", afirma Bennett.

A autora também cita Ivanka Trump, a filha mais velha do presidente, que muitas vezes a primeira-dama vê como uma usurpadora do seu papel.

Bennett garante que Melania Trump, que costuma enviar mensagens através de suas roupas, falava com Ivanka quando em junho de 2018 vestiu o polêmico casaco verde com a frase: "Realmente não me importa. E a você?"

"Há rachaduras na fachada de vínculo tranquilo entre as duas mulheres mais próximas e influentes do presidente".

Bennett revela ainda que quando Melania Trump usa calça, as coisas não estão bem com o presidente, "porque Trump gosta de mulheres com vestidos justos, curtos, sexy e femininos".

A jornalista afirma que Melania tem uma suíte no terceiro andar da residência presidencial, exatamente acima do quarto principal que ocupa o presidente, e não precisa de autorização do marido para nada.

