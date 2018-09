O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Setembro de 2018 18:45 10. Setembro 2018 - 18:45

Um membro da família real da Arábia Saudita relatou um roubo de € 800 mil em joias no hotel Ritz, em Paris, informaram fontes da investigação nesta segunda-feira.

Uma pessoa que não foi identificada afirmou que roubo, que seria o segundo ocorrido este ano nesse luxuoso hotel na Place Vendôme em Paris, aconteceu na noite de sexta-feira passada.

As joias roubadas valeriam 800.000 euros e não se encontravam em um cofre.

Em janeiro passado, um grupo armado roubou joias no valor de quatro milhões de euros no mesmo hotel. O produto do roubo foi recuperado posteriormente.

