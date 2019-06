"El Capitan", no parque nacional de Yosemite, na Califórnia

Uma menina de dez anos fez história ao se tornar a pessoa mais jovem a escalar o icônico paredão "El Capitan" do parque americano de Yosemite.

Selah Schneiter, do Colorado, escalou os quase 900 metros da rota "O Nariz" com seu pai, alpinista experiente, e um amigo da família, em cinco dias. Em 12 de junho comemorou sua façanha com uma pizza.

"Simplesmente não consigo acreditar que fiz isso", disse eufórica Schneiter em um vídeo gravado no momento da chegada ao topo do muro de granito, no centro da Califórnia.

"Nosso lema era 'Como se come um elefante? Em pequenos pedaços'", disse à KFSN, rede associada à ABC. "Um movimento de cada vez, um dia de cada vez".

Seu pai disse que Selah estava em choque e não conteve as lágrimas. "Disse que era seu primeiro choro de alegria", revelou o alpinista, que conheceu a mãe da menina escalando "El Capitan".

Agora, Selah planeja encorajar seu irmão de sete anos a seguir seus passos.

Em 2017, o renomado escalador Alex Honnold foi o primeiro a subir o muro sem proteção, uma história contada no documentário vencedor do Oscar "Free Solo".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram