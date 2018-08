O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Um menino japonês de dois anos, que desapareceu no domingo durante um passeio com seu avô, foi encontrado são e salvo nesta quarta-feira (15), após passar três dias aparentemente bebendo água do rio, enquanto dezenas de voluntários procuravam por ele desesperadamente.

O garoto havia ido passear no domingo de manhã com o irmão e como avô. Seu desaparecimento estampou as páginas de todos os jornais do país.

Foi um voluntário de 78 anos, que chegou de uma província vizinha para participar da busca em massa do menino, que o ouviu, hoje, responder a seus chamados no bosque.

"Gritei Yo-chan (sufixo usado no Japão para os meninos), e ele respondeu 'sim, aqui'", relatou Haruo Obata às emissoras de televisão.

Yoshiki estava sentado em uma pedra, com os pés descalços.

"No início, não pensei que fosse uma figura humana", disse Obata à imprensa. "Mas era ele. Pensei que meu coração fosse parar", acrescentou.

Encontrar o pequeno Yoshiki Fujimoto vivo foi praticamente um milagre, devido ao calor úmido que afetou a região nos últimos dias - chegando a 34ºC - e pela presença de inúmeros insetos.

Por três dias, cerca de 160 policiais procuraram o garoto na região. Foram mobilizados drones com câmeras ópticas e térmicas, assim como cães e helicópteros.

O menino foi encontrado, porém, a algumas centenas de metros do local onde seu rastro havia sido perdido.

- Aniversário na floresta -

O pequeno, que completou dois anos quando já havia se perdido, foi passear no domingo com o irmão e seu avô. Mais tarde, o avõ o deixou voltar sozinho para sua casa, a cerca de 100 metros de distância, onde era esperado pela mãe. Depois disso, não foi mais visto.

"O menino foi encontrado e levado para o hospital", afirmou nesta quarta Katsuya Emoto, funcionário da prefeitura da ilha de Suo-Oshima (sudoeste).

"Não tem ferimentos importantes, apenas alguns arranhões e alguma desidratação. E poderá deixar rapidamente o hospital", afirmou Hiroyuki Nishihara, do hospital onde o garoto foi internado.

Emocionada, a mãe do menino disse que o abraçou "muito forte".

"Estou tão agradecida que meu filho tenha sido encontrado são e salvo. Agora está dormindo, parece aliviado, mas cansado", acrescentou Mio Fujimoto, em entrevista a uma emissora local.

"Tudo o que podemos fazer agora é agradecer a todos os voluntários do fundo dos nossos corações", afirmou o avô do menino.

