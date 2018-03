O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O corpo de um menino de oito anos, cujo desaparecimento no fim de fevereiro provocou uma grande comoção na Espanha, foi encontrado neste domingo no porta-malas do automóvel da companheira do pai, anunciou o ministério do Interior.

A busca por Gabriel Cruz, desaparecido em 26 de fevereiro na região de Almería, sudeste do país, mobilizou policiais, bombeiros e voluntários.

"A Guarda Civil deteve esta manhã a companheira do pai de Gabriel quando transportava o cadáver da criança no porta-malas do carro", afirmou o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido.

Gabriel Cruz estava na casa da avó na cidade de Las Hortichuelas quando saiu para brincar na casa de um amigo e não foi mais encontrado.

