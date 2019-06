Menos de 25% dos mais de mil migrantes mortos atravessando o Mediterrâneo entre o norte da África e a Espanha desde 2018 foram recuperados - denunciou a ONG espanhola Caminando Fronteras, em um relatório divulgado nesta terça-feira (25).

Com base em informações obtidas dos próprios migrantes, ou de seus familiares, a ONG contabilizou 1.020 desaparecidos no mar, de janeiro de 2018 até o final de abril de 2019. Apenas 204 corpos foram encontrados, completou a Caminando Fronteras.

Estes números convergem com os da Organização Internacional para Migrações (OIM) das Nações Unidas, segundo a qual 952 migrantes morreram, ou desapareceram, nesta zona do Mediterrâneo desde o início de 2018.

De acordo com a ONG espanhola, no começo do ano passado, 12 embarcações com migrantes a bordo dadas como desaparecidas nunca foram encontradas.

