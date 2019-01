Mentor do atentado contra USS Cole teria sido morto no Iêmen, diz Pentágono

O iemenita Jamal al-Badawi, mentor do ataque, em outubro de 2000, ao navio de guerra USS Cole, no porto ao sul de Áden, que deixou 17 mortos, pode ter sido morto em 1º de janeiro no Iêmen, informou nesta sexta-feira (4) o Exército americano.

"As forças americanas realizaram um ataque de precisão em 1º de janeiro na localidade de Marib, no Iêmen, cujo alvo era Jamal al-Badawi, um ex-agente da Al-Qaeda no Iêmen envolvido no atentado contra o USS Cole", afirmou o comandante Bill Urban, porta-voz do Comando Central do Exército dos Estados Unidos (Centcom).

"O Exército dos Estados Unidos ainda está revendo os resultados do ataque em um processo exaustivo para confirmar sua morte", informou o Centcom em um comunicado.

Jamal al-Badawi foi acusado em 2003 pela Justiça americana de terrorismo por seu papel no atentado contra o USS Cole em outubro de 2000 e de uma tentativa de atacar outro navio de guerra americano em janeiro do mesmo ano.

Em 12 de outubro de 2000, um bote manobrado por dois terroristas suicidas explodiu ao atingir o destróier USS Cole, que estava abastecendo no porto de Áden.

O ataque, que matou 17 militares americanos e seus dois autores, foi atribuído ao líder do grupo extremista Al Qaeda, Osama bin Laden.

Os Estados Unidos acusaram Badawi de ser o autor intelectual do ataque e de fornecer os botes e os explosivos.

Era o homem que faltava na lista das pessoas mais procuradas pelo FBI, a Polícia Federal americana, que oferecia uma recompensa de 5 milhões de dólares por qualquer informação que levasse à sua prisão.

"Badawi foi detido pelas autoridades iemenitas em relação a este ataque ao fugir da prisão em abril de 2003. Badawi foi capturado novamente em março de 2004, mas voltou a fugir em 3 de fevereiro de 2006", informou o FBI em sua oferta de recompensa.

