A chanceler Angela Merkel está preocupada com a discussão sobre o fim do confinamento na Alemanha

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta segunda-feira (20) que está "muito preocupada" com a possibilidade de que os compatriotas relaxem ante as restrições adotadas para frear a pandemia do novo coronavírus.

A Alemanha iniciou nesta segunda-feira uma suspensão parcial das medidas de restrição, como a reabertura de lojas de menos de 800 metros quadrados. Mas as concentrações de mais de duas pessoas continuam proibidas e as pessoas devem obedecer uma distância mínima de um metro e meio nos locais públicos.

A chanceler expressou sua irritação durante uma discussão por videoconferência com os líderes do partidor conservador CDU.

Merkel pediu especialmente o fim do que chamou de "orgias de discussões" no país sobre um possível desconfinamento total, afirmaram à AFP vários participantes.

Ela também afirmou, de acordo com as mesmas fontes, que está "muito preocupada" com o crescente violação, no seu entender, das regras de distanciamento social. De acordo com alguns integrantes da CDU, Merkel lamentou que muitos falem apenas sobre a suspensão das restrições.

"O que importa agora é a evolução da situação até 30 de abril, data em que expiram as atuais normas de proteção", declarou durante a reunião.

Além disso, Merkel destacou que provavelmente será necessário aguardar até 8 ou 9 de maio para saber se, além da reabertura progressiva das escolas prevista para 4 de maio, será possível suspender outras restrições.

A Alemanha registra 141.672 casos oficialmente documentados de coronavírus (+1.175 em 24 horas) e 4.404 mortes, de acordo com o balanço do instituto Robert Koch.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram