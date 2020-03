Os eleitores da Flórida, Illinois e Arizona foram aos centros de votação nesta terça-feira por conta das primárias democratas, numa disputa ferrenha pela indicação para concorrer à presidência entre Joe Biden e Bernie Sanders, em meio a uma pandemia do novo coronavírus que se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos.

No estado de Ohio, a realização das primárias foi cancelada por ordem do governador republicano Mike DeWine, que disse aos eleitores para ficarem em casa em meio à crescente emergência de saúde pública.

Os Estados Unidos registraram oficialmente mais de 5.600 casos de coronavírus, embora se acredite que isso seja uma fração do número real, o que é desconhecido devido à incapacidade de realizar exames médicos.

O presidente Donald Trump, que pediu as pessoas que evitem reuniões de mais de 10 pessoas, disse na Casa Branca que apoiava o adiamento Ohio.

Quando perguntado por um jornalista o que ele estava fazendo para proteger as eleições, ele respondeu: "O que estou fazendo é me afastar do vírus. Essa é a única coisa que podemos fazer".

Na Flórida, o maior e mais populoso estado dos três a realizar eleições nesta terça-feira, quase dois milhões de pessoas já haviam votado nos dias anteriores ou pelo correio, e a expectativa é de baixa participação.

Como medida de prevenção neste estado, os centros votação que ficavam em centros de convívio de idosos foram tranferidos para outros locais.

Gabriela Carrilho, uma mulher de 51 anos, usou máscara e luvas para votar numa escola primária quase deserta em Miami Beach.

"Acho que se você não participa, as coisas nunca mudam", disse Carrilho, acrescentando que se sentia segura para votar.

"Havia desinfetante para as mãos em todas os centros de votação", disse Matt Don, 29 anos.

"Eles mantiveram uma distância segura de mim. Tudo ali está seguro."

Em Illinois, os comissários eleitorais de Chicago estavam ocupados procurando mesários, depois que cerca de 850 informaram a secretaria do condado que pretendiam comparecer, informou o Chicago Tribune.

Enquanto isso, nos locais de votação do Arizona, que foram abertas poucas horas depois, o movimento de eleitores era baixíssimo.

Louisiana, Geórgia e Kentucky, que deveriam votar mais tarde, adiaram suas primárias para maio e junho

- Biden segue firme -

O ex-vice-presidente Joe Biden conquistou mais delegados até o momento, fundamentais para obter a indicação democrata, e está quase 20 pontos na frente de seu rival progressista Bernie Sanders na maioria das pesquisas nacionais.

E Biden acaba de somar uma vitória no estado de Washington, que celebrou primárias na semana passada, por uma estreita margem de 37,9% contra 36,4% para Sanders.

As votações de terça-feira, portanto, podem representar uma vantagem decisiva para o vice de Barack Obama.

Mas o impacto do coronavírus na campanha, que já registrou mudanças espetaculares, continua sendo imprevisível.

Joe Biden tem o apoio do campo moderado, incluindo vários ex-pré-candidatos democratas e dirigentes influentes. O governador de Illinois, JB Pritzker, afirmou na segunda-feira que Joe Biden é "o candidato adequado para vencer Donald Trump".

Famoso por suas gafes, Biden, 77 anos, teve um bom desempenho no debate democrata de domingo, impedindo que Sanders, 78 anos, conseguisse recuperar a liderança.

Durante o encontro, Biden anunciou que deve escolher uma mulher como candidata a vice-presidente, o que deve ajudar a reunir apoio suficiente entre os democratas que ficaram decepcionados com o fato de que um grupo recorde de pré-candidatos, que reunia uma grande diversidade, terminou com dois homens brancos septuagenários.

