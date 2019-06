O Uruguai tem metade do seu território sob alerta meteorológico, devido às fortes chuvas e aos ventos, que agravam o impacto das inundações.

Diante do agravamento da situação e dos riscos impostos pelas condições climáticas, nesta quarta-feira (19), dia de feriado nacional no qual se comemora o nascimento do herói uruguaio José Artigas, todos os atos de homenagem nas escolas foram suspensos na parte sul do país.

Os estados do sul se encontram sob alerta laranja por "ventos muito fortes e persistentes", informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inumet).

Ontem, as inundações no Uruguai forçaram cerca de 5.400 pessoas a deixarem suas casa, mais do que o dobro de segunda-feira, conforme dados do Sistema Nacional de Emergências (Sinae).

Deste total, 2.981 pessoas deixaram suas casa de forma voluntária, e 2.419 tiveram de ser evacuadas, completou o Sinae, ressaltando que o número de pessoas afetadas não para de aumentar.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram