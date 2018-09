O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Um ex-analista político ligado à junta birmanesa foi condenado a sete anos de prisão por criticar no Facebook a ganhadora do Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, informou uma fonte judicial nesta quarta-feira.

Ngar Min Swe foi condenado nesta terça-feira por "sedição e por escrever artigos abusivos no Facebook contra a conselheira de Estado Aung San Suu Kyi, dando às pessoas falsas idéias sobre ela", declarou à AFP Htay Aung, porta-voz do Tribunal do Distrito Oeste de Yangun.

O analista escrevia no jornal oficial Global New Light de Mianmar na época da junta militar no poder e é conhecido há anos por suas críticas à ex-dissidente Aung San Suu Kyi, que agora está no poder desde o início de 2016.

No Facebook, ele criticou muito o fato de que o então presidente americano Barack Obama deu um beijo na bochecha de Aung San Suu Kyi durante sua visita em 2014, e denunciou isso como uma ofensa à cultura birmanesa muito reservada.

Este caso vem à meio crise da minoria muçulmana dos rohingya, denunciada pela ONU como um genocídio do exército birmanês, pela qual Suu Kyi é muito criticada.

