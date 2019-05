As autoridades birmanesas emitiram um mandado de prisão por incitamento ao ódio contra o monge ultranacionalista Wirathu, "rosto do terror budista" antimuçulmano.

O mandado de prisão foi emitido na terça-feira à noite "sob o artigo 124(a)", que pune o incitamento ao ódio, por exemplo, contra o governo, disse a polícia.

Quando perguntado nesta quarta-feira pelo jornal on-line Irrawady, Wirathu, que vive a maior parte do tempo em seu mosteiro em Mandalay, no centro do país, disse que a polícia ainda não havia procurado por ele.

"Se eles querem me prender, que me prendam", declarou.

Wirathu foi sentenciado em 2003 a 25 anos de prisão por ter pregar o extremismo e distribuir livros proibidos.

Ele foi libertado em 2012 junto com vários milhares de presos políticos, aproveitando a abertura política do país após a dissolução da junta no ano anterior.

Em 2013, mesmo antes da retomada dos excessos do exército contra a minoria muçulmana rohingya, a revista americana Time o apresentou como "o rosto do terror budista".

Ele então entrou na lista negra do Facebook que, no início de 2018, fechou sua conta.

