Com as atrizes Nicole Kidman e Catherine Zeta-Jones na primeira fila, o estilista Michael Kors abriu nesta quarta-feira (12) o último dia da Semana de Moda de Nova York com uma coleção inspirada na praia.

Kors, de 59 anos, usou painéis coloridos da artista australiana e moradora do Brooklyn Christina Zimpel que evocavam o Caribe e o Mediterrâneo, um contraste com a vista cinzenta da ponte do Brooklyn que podia ser vista das janelas do Pier 17 de Manhattan nesse dia nublado.

"Fuga global", "Tem que ver o lado bom" e "De mim para você: compartilhe a alegria": assim o bilionário Kors resumiu a coleção, que segue a tendência alegre e positiva para a primavera 2019.

Na passarela surgiram muitas cores e estampas, do turquesa ao melancia, limão ao cáqui, chapéus floridos, uma saia verde-limão com franja e um terno verde metálico combinando com uma bolsa.

Não faltaram calças de todos os estilos, mas as mais chamativas era floridas, com bordados e modelagem de enormes patas de elefante. Os vestidos de noite eram de estilo praiano, mas em tecidos metálicos.

Kors colocou franjas em jaquetas, saias, calças e bolsas tiracolo, tendência também vista essa temporada nas passarelas da Longchamp e da Coach.

O "look" rastafári também apareceu, assim como o jeans claro, as grandes bolsas de praia e as enormes sandálias de plataforma.

Como na última coleção, Kors incluiu em seu desfile modelos curvilíneas.

Na primeira fila, junto com Zeta-Jones estava Carys Douglas, de 15 anos, sua filha com Michael Douglas, que, como seus pais, quer entrar no mundo da atuação.

A trilha sonora do desfile também foi praiana, com Peter Allen cantando "I go to Rio", os Beach Boys com "Good Vibrations" e trechos de Serge Gainsbourg e Jane Birkin com "Je t'aime... moi non plus".

Nessa quarta-feira acontecem também os desfiles de Marc Jacobs, o querido da moda americana, antes de a estrela de Barbados Rihanna encerrar a semana com Savage x Fenty na estreia de sua nova linha de lingerie.

A temporada de primavera 2019 logo irá para a Europa, com as semanas de moda de Londres, Milão e Paris.

