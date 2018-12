Michelle Obama supera Hillary Clinton como a mulher mais admirada dos EUA

O reinado de 17 anos de Hillary Clinton como a mulher mais admirada nos Estados Unidos acabou.

Outra ex-primeira-dama, Michelle Obama, é agora a mulher mais admirada no país, segundo uma pesquisa do Gallup publicada nesta quinta-feira (27).

O ex-presidente Barack Obama aparece como o homem mais admirado, pelo 11º ano consecutivo, segundo a Gallup.

O atual presidente, Donald Trump, é o segundo da lista, pelo quarto ano consecutivo.

O Gallup elabora esta pesquisa todos os anos desde 1946, com exceção de 1976.

Um total de 15% dos 1.025 americanos entrevistados disse admirar em primeiro lugar Michelle Obama, atualmente em turnê para promover seu livro "Minha História" ('Becoming').

A celebridade da televisão americana Oprah Winfrey ficou em segundo lugar com 5%, seguida por Hillary Clinton e pela primeira-dama atual, Melania Trump, com 4%.

No ranking masculino, Obama ficou na primeira posição com 19%, e Trump aparece em segundo lugar com 13%, seguido pelo ex-presidente George W. Bush e pelo papa Francisco, ambos com 2%.

Neuer Inhalt Horizontal Line