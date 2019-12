A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama e a atriz Julia Roberts, visitaram nesta segunda-feira um instituto no Vietnã para promover a educação das adolescentes.

"Quando você dá acesso à escola a uma adolescente, você dá poder, voz e uma oportunidade de melhorar sua vida, as vidas de suas famílias e as vidas de suas comunidades", disse Michelle Obama no instituto Can Giuoc, sul da província de Long An.

Desde que seu marido deixou a Casa Branca, Michelle Obama, 55 anos, transformou a educação das adolescentes em sua grande pauta, por meio da Fundação Obama.

Mais de 98 milhões de adolescentes no mundo não frequentam a escola, de acordo com os números da organização.

Em termos de educação, o Vietnã supera os países vizinhos com uma taxa de escolarização de quase 92%. Mas nas zonas rurais, a pobreza ainda força, em alguns casos, as jovens a abandonar a escola de modo prematuro.

"Eu quero que todas vocês continuem comprometidas e focadas, às vezes vai ser difícil - já é assim para algumas de vocês -, mas vale a pena", insistiu Michelle Obama, que estudou nas prestigiadas universidades americanas de Princeton e de Harvard.

No livro de memórias "Minha História", a ex-primeira-dama explica como os professores ajudaram a construir a sua história e abriram o caminho para que ela se tornasse uma advogada de sucesso.

Graças às vendas do livro, ela se comprometeu a destinar 500.000 dólares para financiar um dos programas da Fundação Obama, dedicado à educação das adolescentes.

