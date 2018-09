O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Setembro de 2018 16:04 20. Setembro 2018 - 16:04

Fendi e Max Mara apresentaram suas coleções Lara Croft na quinta-feira, para uma mulher guerreira, pronta para enfrentar a selva urbana, no segundo dia da semana de moda em Milão, esperando por Emporio Armani e Prada.

Após o primeiro dia com a apresentação da companhia de dança de Michael Clarke, que cativou o público no Gucci Hub, a dupla formada por Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi apresentou hoje a nova coleção primavera-verão da Fendi.

Como de costume, entre os espectadores estavam vários "influencers", como a italiana Chiara Ferragni, que tem 15 milhões de seguidores, e a rapper americana Niki Minaj, sob o olhar do novo CEO da marca, Serge Brunschwig.

Para essa temporada, a marca romana imaginou uma mulher guerreira pronta para enfrentar a selva urbana, com um armário onde o pragmatismo se mistura ao exotismo.

Tanto as jaquetas quanto os cintos têm pequenos bolsos com zíperes, tão práticos quanto estéticos. Os tecidos têm microperfurações para ventilação e as formas são masculinas.

As modelagens são gráficas graças ao uso de corpetes de couro e popeline, tecido de algodão muito usado em camisas masculinas.

A marca flerta ainda com as influências esportivas, com tops e bermudas de ciclismo combinadas a camisas longas.

Para fechar, surgem jaquetas "bomber" fluidas, longas e curtas, saias plissadas e estampadas com o logotipo FF, e uma paleta que inclui cores como verde-sálvia, conhaque, tangerina e areia.

"Eu gosto da mistura entre rigidez, estrutura e fluidez da coleção, pensada para uma mulher competente, prática e ao mesmo tempo sensual", disse em entrevista à AFP Delfina Delettrez-Fendi, filha de Silvia Fendi e criadora de sua própria linha de joias.

Pela manhã, a Max Mara apresentou sua coleção para uma mulher amazona, disposta a atravessar o deserto ou a savana. As peças são cheias de camadas, para cobrir-se como os beduínos, e as cores acompanham em um tom sobre tom de areia, ocre, verde e cinza.

Algumas das modelos desfilaram com a cabeça coberta por véu, lembrando um hijab. As bolsas aparecem a tiracolo, trazendo uma opção muito prática.

Os eventos do dia incluem também desfiles da Moschino e da Prada, além da esperada Emporio Armani, que montou sua passarela no aeroporto de Milão-Linate.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português