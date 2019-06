Imagem de 2 de dezembro de 2006 do italiano Franco Zeffirelli

Milhares de florentinos e turistas de todo o mundo foram nesta segunda-feira (17) ao Palazzo Vecchio, em Florença, para prestar a última homenagem ao célebre cineasta italiano Franco Zeffirelli, falecido no sábado aos 96 anos.

Desde as primeiras horas da manhã uma longa fila se formou em frente ao Palazzo Vecchio, no centro histórico de Florença, para despedir o diretor de cinema e cenógrafo, cujo caixão ficará exposto durante todo o dia na sala dos Quinhentos na capela ardente.

"Todo mundo conhece o mestre, seu trabalho e o que deixa para sempre porque foi um grande homem", declarou à AFP Luciano Zeffirelli, filho do cineasta.

"Florença sempre esteve em sua mente, sempre me pediu que o levasse, mesmo quando não se sentia bem. Espero, especialmente pelos florentinos, que sintam que este grande artista os honra no mundo", acrescentou.

A morte de um dos grandes mestres do cinema italiano do século XX, conhecido por suas obras melodramáticas, como "Romeu e Julieta", por seu amor pela ópera e por suas posições contraditórias ao omitir sua homossexualidade, ser anticomunista convicto e católico fervoroso, comoveu o mundo cultural.

"Como fiorentino de adoção me sinto muito próximo dele, vi quase todos os seus filmes e ontem vi o documentário que fez sobre a inudação de Florença em 1966. Hoje, quero me despedir dele", contou Alba Prosperi, de anos, entre as pessoas que estavam na fila.

Para Agostino Ringoni, 81 años, natural de Florença, Zeffirelli "foi um grande artista, um grande diretor de cinema que teve ideias muito avançadas para a direção e para os atores", comentou.

Profundamente ligado à sua cidade natal, o "mestre" dirigiu em 1966 o documentário "Per Firenze", no qual descreveu a histórica inundação que destruiu o berço da Renascença e a comovente mobilização dos italianos para salvar seus valiosos monumentos e documentos.

O filme lhe permitiu arrecadar 20 milhões de dólares para os trabalhos de restauração e reconstrução.

Zeffirelli também instalou no centro histórico de Florença sua fundação, com a qual queria que sua obra ficasse acessível para mais pessoas.

O funeral do cineasta ocorrerá na terça-feira às 11h locais (06h de Brasília) na catedral Santa Maria Fiore de Florença.

O corpo de Zeffirelli repousará na capela familiar do cemitério das Portas Santas de Florença.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram