Milhares de israelenses protestaram na noite deste sábado em Tel Aviv contra possíveis acordos de coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o que, para a oposição, poderia significar o fim da democracia no país.

Netanyahu, que venceu as eleições legislativas em 9 de abril, tem até quarta-feira à noite para formar uma nova coalizão.

Até agora, ele não foi capaz de responder às demandas conflitantes de seus potenciais parceiros no governo, principalmente na questão do alistamento militar no exército dos judeus ultra-ortodoxos.

Embora nenhum acordo tenha sido apresentado até agora, há especulações de que membros da coalizão poderiam aceitar medidas para enfraquecer o Judiciário, que busca iniciar um processo contra Netanyahu.

O procurador geral israelense, Avichai Mandelblit, adiou na quarta-feira para o início de outubro a data em que Netanyahu deve responder às acusações contra ele.

O primeiro-ministro nega as acusações e denuncia uma "caça às bruxas".

Os organizadores do protesto afirmam que dezenas de milhares de pessoas participaram da marcha em frente ao museu de Tel Aviv. Mais de 10.000 manifestantes estavam presentes, segundo a polícia.

