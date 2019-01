Milhares de mulheres formam cadeia humana na Índia para entrar em templo

Mulheres participam em Kochi, Kerala, em 1º de janeiro de 2019, em uma cadeia humana para pedir que respeitem a decisão da Suprema Corte de abrir o santuário de Sabarimala às mulheres de todas as idades

Dezenas de milhares de mulheres formaram uma corrente humana nesta terça-feira (1) em Kerala, no sul da Índia, para apoiar uma decisão judicial que suspende a proibição para algumas mulheres de entrar em um templo hindu, observaram testemunhas.

A manifestação, chamada "muro das mulheres", é apoiada pelo governo comunista de Kerala, onde a decisão da Suprema Corte de acabar com a proibição de mulheres entre 10 e 50 anos de entrar no templo Ayyappa em Sabarimala desencadeou várias semanas de protestos de apoiadores e adversários da medida.

A imprensa e os partidários da iniciativa afirmam que centenas de milhares de mulheres formaram uma corrente humana nesta terça pelos 620 quilômetros deste estado.

Funcionários do governo participaram da manifestação, as escolas tiveram meio dia livre e os exames universitários foram adiados para que os estudantes pudessem aderir à iniciativa, informou a agência Press Trust of India.

Em uma declaração, o governo de Kerala anunciou antes da marcha que cinco milhões de mulheres participariam.

Os tradicionalistas hindus e os partidários da decisão de setembro da Suprema Corte se enfrentam ferozmente em Kerala.

Desde então, várias mulheres tentaram chegar ao santuário de Kerala, mas os opositores à decisão as impediram.

Centenas de milhares de hindus, homens, crianças e idosas, vão todos os anos ao templo para uma festa anual, geralmente celebrada no fim do ano.

Muitos grupos hindus e o partido nacionalista Bharatiya Janata (BJP), do primeiro-ministro Narendra Modi, se opõem a esta decisão de abrir os templos para as mulheres, independentemente da idade.

