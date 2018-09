O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

24. Setembro 2018 - 11:44

Milhares de pessoas compareceram, nesta segunda-feira (24), ao funeral em Ahvaz das vítimas do atentado cometido no sábado (22) durante uma parada militar nesta cidade no sudoeste do Irã.

Segundo o último balanço das autoridades locais, 24 pessoas morreram e 60 ficaram feridas quando um comando abriu fogo durante um desfile militar assistido por um grande número de espectadores.

De acordo com as autoridades, os quatro agressores foram mortos.

Nesta segunda-feira, uma multidão em luto se reuniu em frente à mesquita Sarollah, no centro de Ahvaz, na presença do ministro da Inteligência e Segurança Nacional, Mahmud Alaví, constataram jornalistas da AFP no local.

O funeral foi organizado para doze das 24 vítimas, segundo a televisão estatal.

Enquanto aguardavam a chegada dos caixões, a multidão agitava faixas com mensagens em persa e árabe, entre várias bandeiras do Irã.

"Vamos conduzir uma terrível vingança contra os nossos inimigos, e eles sabem disso", afirmou o general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica.

"Como diz o Alcorão, cabeças vão rolar. Onde quer que estejam, vamos encontrá-los e puni-los", prometeu.

Ahvaz, cerca de 560 km ao sul de Teerã, é a capital de Juzestan, uma região rica em petróleo com uma população majoritariamente árabe.

O Irã acusa um grupo separatista árabe, a Arábia Saudita, outros Estados árabes do Golfo, os Estados Unidos e Israel de estarem por trás desse ataque, que por sua vez foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

