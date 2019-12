Dezenas de milhares de pessoas seguiram para abrigos nas Filipinas ante a chegada do potente tufão Kammuri, que também alterou os planos dos Jogos do Sudeste Asiático, que acontecem na região de Manila.

O Kammuri deve tocar o solo no fim da noite de segunda-feira ou nas primeiras horas de terça-feira no leste do país, provocando chuvas intensas e rajadas de vento superiores a 185 km/h, de acordo com o serviços meteorológico.

A tempestade passará por Manila, onde vivem mais de 13 milhões de pessoas e que receberá a partir de sábado os Jogos do Sudeste Asiático.

Quase 70.000 pessoas abandonaram suas casas na região de Bicol, que deve ser a primeira atingida pelo tufão.

"Esperamos que não provoque danos, mas considerando a força (do Kammuri) será difícil", declarou Mark Timbal, porta-voz da agência nacional de desastres.

"Retiramos por precaução os moradores das áreas que estão na trajetória da tempestade", completou.

O serviço meteorológico também alertou para a possibilidade de deslizamentos de terra e ondas de até três metros.

Quase 20 tempestades e tufões, em média, atingem as Filipinas a cada ano, o que provoca centenas de mortes e obriga o deslocamento de milhares de pessoas nas áreas mais expostas a desastres.

A tempestade mais letal que atingiu o país foi o supertufão Haiyan, que deixou mais 7.300 mortos e desaparecidos e, 2013.

A proximidade do Kammuri já alterou os planos dos Jogos do Sudeste Asiático, que começam no sábado e devem prosseguir até 21 de dezembro em Manila e seus arredores.

A competição de windsurf foi cancelada, o triatlo será disputado antes do previsto e a organização anunciou "planos B" para várias modalidades.

