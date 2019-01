Milhares de turistas fogem de tempestade tropical na Tailândia

Milhares de turistas deixaram várias ilhas do Golfo da Tailândia, antecipando-se à chegada da tempestade tropical Pabuk anunciada para esta sexta-feira (4), com chuvas intensas, fortes chuvas e ondas de até cinco metros - anunciaram as autoridades nesta quinta (3).

"Entre 30.000 e 50.000 pessoas foram embora desde as festas de 31 de dezembro", declarou à AFP o chefe do distrito de Koh Phangnan, Krikkrai Songthanee.

Os navios com destino ao continente estavam lotados de turistas, disse o vice-prefeito de Koh Tao, um dos melhores lugares para se praticar mergulho no Sudeste Asiático.

Ainda assim, vários turistas resolveram não ir embora.

A tempestade está prevista para atingir as ilhas Koh Samui, Koh Phangnan e Koh Tao na sexta-feira à noite.

Em Koh Samui, as autoridades preparam abrigos para os turistas que decidiram ficar.

É provável que Pabuk se transforme em tufão, estimam os serviços meteorológicos. Esta será a primeira tormenta tropical nesta parte do país, nos últimos 30 anos, a acontecer fora da temporada de monções.

"Prevemos ondas de até cinco, ou sete metros, perto do centro da tempestade. Normalmente, no Golfo da Tailândia, não superam os dois metros", declarou o diretor do Centro Meteorológico da Tailândia, Phuwieng Prakammaintara.

"É difícil prever a gravidade da tormenta. As pessoas devem aplicar as recomendações das autoridades", acrescentou.

