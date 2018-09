O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Milhares de funcionários da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos (UNRWA, por sua sigla em inglês) manifestaram nesta quarta-feira em Gaza contra as demissões anunciadas pela agência após o corte do financiamento americano.

Entre as mais de 5.000 pessoas que participaram do protesto estavam membros do movimento islamita Hamas e de outras organizações políticas.

A UNRWA enfrenta uma grave crise financeira após a decisão, no final de agosto, da administração de Donald Trump de suspender todo o financiamento.

O governo americano era o maior contribuinte para o orçamento da UNRWA, a quem forneceu 350 milhões de dólares em 2017.

Como resultado, a agência anunciou que eliminaria 250 postos de trabalho em Gaza e na Cisjordânia e mais 500 vagas seriam transformadas em empregos a tempo parcial.

A agência ajuda milhões de palestinos na região e desempenha um papel importante na Faixa de Gaza, assolada por guerras e pobreza e sob bloqueio israelense e egípcio.

Cerca de 13.000 habitantes de Gaza trabalham para UNWRA e proporcionam ajuda a dezenas de milhares de pessoas neste enclave, que tem uma das maiores taxas de desemprego mundial, enquanto 44% da população está desempregada, um número que atinge 61% entre os jovens.

A notícia das demissões provocou protestos entre os funcionários da agência, que acusou o sindicato dos trabalhadores de causar um 'motim'.

Nesta quarta-feira, Amir al-Machal, membro do grupo sindical, anunciou "uma greve geral em todas as agências regionais da UNWRA na próxima segunda-feira", no que seria a primeira de mais manifestações futuras.

A administração Trump justificou sua decisão, acusando a agência de multiplicar o número de palestinos elegíveis ao status de refugiado e de adotar uma posição favorável a estes últimos.

Ele também se queixou de contribuir de forma desproporcional à sua maneira orçamento.

Os palestinos veem nesta decisão uma prova adicional do alinhamento dos Estados Unidos com os interesses do governo israelense. Na semana passada, a ONU alertou para a situação humanitária "catastrófica" na Faixa de Gaza.

