No Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, milhares de pessoas participaram nesta segunda-feira (25) de manifestações na na Argentina, Colômbia e Chile.

Em Buenos Aires, capital argentina, as manifestantes exibiam cartazes exigindo o fim das agressões contra as mulheres, além de defender a legalização do aborto, numa passseata que terminou na histórica Plaza de Mayo, em frente à sede do governo.

No Chile, pelo menos duas mil pessoas participaram de uma marcha em frente ao palácio La Moneda com cartazes onde estava escrito "Não há Acordo sem nós" e "com luto e com raiva", num ato que também lembrou a crise social e política que atravessa que atinge o país há mais de um mês.

O mesmo ocorreu na Colômbia, onde milhares de mulheres clamaram por respeito por seu direitos e se amnifestaram contra o governo do presidente Iván Duque.

