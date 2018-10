O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Manifestantes se reúnem na Piazza del Campidoglio, em Roma, em 27 de outubro de 2018, durante um protesto contra a atual decadência da capital sob o governo populista do Movimento 5 Stelle da prefeita Virginia Raggi.

Milhares de romanos se manifestaram na manhã deste sábado exigindo a renúncia da prefeita Virginia Raggi, acusada de agravar ainda mais o envelhecimento e a má administração dos serviços públicos na capital italiana.

A convocação da manifestação foi feita por um grupo no Facebook e se espalhou nas últimas semanas em todas as redes sociais.

Os manifestantes protestaram não só pelos buracos nas ruas, como também contra as latas de lixo cheias, o caos nos transportes públicos, e o estado de abandono dos espaços verdes.

Em 2016, Raggi, candidata do Movimento 5 Estrelas (M5S, populista) foi eleita com 67% dos votos no segundo turno, em uma uma reação de rejeição aos governos anteriores, de direita e esquerda, que não conseguiram administrar uma cidade endividada e ingovernável.

Mas a grande dificuldade de Raggi em formar uma equipe e apresentar propostas concretas reduziu sua popularidade.

Ela também é julgada por fraude em um caso de contratação e o veredicto é esperado para novembro. Em caso de condenação, os estatutos do M5S exigem sua renúncia ao cargo.

A manifestação foi anunciada antes do acidente de uma escada rolante que feriu vários torcedores de futebol russo, na noite de terça-feira, e que reacendeu as preocupações dos usuários do metrô romano.

