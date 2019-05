(22 mai) Vista do minarete de Jam

O minarete de Jam, que integra a lista de Patrimônio da Humanidade da Unesco, ameaçado por inundações no oeste do Afeganistão, está "fora de perigo", anunciaram autoridades, que pediram mais proteção para a relíquia do século XII.

"A corrente foi desviada, mas a água atingiu a base da torre e danificou o muro de proteção", afirmou à AFP o porta-voz do governo da província de Ghor, Abdul Hai Jatebi.

Durante três dias, quase 300 moradores trabalharam para desviar a água barrenta que cercava o segundo maior minarete de tijolos do mundo, de 65 metros.

O minarete estava ameaçado pelas fortes chuvas que afetaram 34 províncias do país na semana passada.

De acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes (ANDMA), 24 pessoas morreram nas inundações.

