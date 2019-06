Fundador do site WikiLeaks, Julian Assange

O ministro britânico do Interior, Sajid Javid, confirmou nesta quinta-feira (13) ter recebido o pedido dos Estados Unidos pela extradição do fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, acusado de espionagem, um passo burocrático que abre caminho para uma batalha judicial.

Na terça-feira (11), o Departamento americano de Justiça anunciou ter apresentado um pedido formal de extradição. O pedido foi assinado ontem pelo ministro Javid, o que certificou sua tramitação.

A decisão sobre se Assange será extraditado cabe, porém, à Justiça: a próxima audiência sobre o caso deve acontecer nesta sexta-feira.

o australiano de 47 anos viveu quase sete anos refugiado na embaixada do Equador em Londres até sua detenção, em 11 de abril. A prisão aconteceu depois que Quito retirou sua condição de asilo e sua nacionalidade equatoriana.

Agora, ele cumpre uma pena de 50 semanas de detenção em uma prisão britânica. A sentença foi imposta, porque Assange desrespeitou as condições de sua liberdade sob fiança, quando se refugiou na missão diplomática equatoriana em 2012.

"Fico satisfeito que a polícia tenha finalmente conseguido prendê-lo e que agora esteja atrás das grades, porque infringiu a lei britânica", disse Javid à rádio da BBC.

"Há um pedido de extradição dos Estados Unidos que será apresentado à Justiça amanhã (...) De modo que eu o assinei, mas a decisão está agora nos tribunais", acrescentou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram