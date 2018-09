O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Setembro de 2018 21:23 17. Setembro 2018 - 21:23

O ministro do Comércio do Canadá sinalizou nesta segunda-feira que o governo vai fazer pressão para que a nova Parceria Transpacífico (TPP) seja rapidamente aprovada no Parlamento, num contexto em que a estagnação das negociações do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta) desperta preocupação com a perda do acesso privilegiado ao mercado americano.

"A rápida ratificação do TPP" significará que "fazendeiros, criadores, empresários e trabalhadores em todo o país poderão finalmente explorar novos mercados", disse o ministro do Comércio, Jim Carr, em discurso ao Parlamento.

Assinado em março sem os Estados Unidos, o TPP entrará em vigor 60 dias após a ratificação por pelo menos seis dos 11 signatários - Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietnã.

O bloco comercial representa 500 milhões de consumidores e 13% do PIB mundial.

"Este não é apenas um novo acordo comercial para o Canadá, é também uma mensagem que enviamos ao resto do mundo: o comércio é importante, as regras são importantes e não cedemos ao protecionismo", disse o ministro.

