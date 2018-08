O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Agosto de 2018 16:46 04. Agosto 2018 - 16:46

O ministro de Relações Exteriores norte-coreano, Ri Yong Ho, visitará o Irã na terça-feira, anunciaram neste sábado veículos de imprensa da República Islâmica.

Sua visita coincidirá com a reintrodução de sanções ao Irã por parte dos Estados Unidos, após deixarem o acordo nuclear alcançado em 2015 com Teerã.

Os Estados Unidos pressionam Pyongyang para que abandone suas capacidades nucleares depois que o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, acordaram a "desnuclearização da península da Coreia" em sua cúpula histórica em junho.

O chanceler norte-coreano se reunirá com seu homólogo iraniano, Mohamad Javad Zarif, segundo a agência de notícias Fars, que não deu detalhes sobre os assuntos que serão abordados.

Ri já teria se reunido com uma delegação iraniana de alto nível durante uma cúpula do Movimento de Países Não Alinhados em abril, em Baku, no Azerbaijão, segundo a agência norte-coreana KCNA.

Uma delegação norte-coreana ainda assistiu à posse do presidente iraniano Hasan Rohani em agosto de 2017.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português