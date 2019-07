O ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, defendeu nesta sexta-feira (5) o polêmico acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, enquanto também pediu vigilância com as condições da aplicação, disse ao canal francês de televisão BFMTV.

"É preciso ser muito vigilante com a aplicação do acordo do Mercosul, para nos assegurarmos que produtores do Mercosul respeitem as mesmas normas sanitárias, ambientais, de bem-estar dos animais, que nós, garantir que respeitam as garantias que deram", declarou o ministro durante um fórum econômico em Aix-en-Provence (sul).

A UE e o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) chegaram a um acordo em 28 de junho sobre um amplo tratado de livre-comércio negociado durante 20 anos, que afeta cerca de 770 milhões de consumidores.

Bruno Le Maire defendeu este tratado - classificado como um "duro golpe para a agricultura" e de "engano" pela presidente da Federação francesa do Sindicato de Agricultores, Christiane Lambert - em nome dos interesses dos exportadores.

"A riqueza dos agricultores, os produtores de leite, de carne suína, bovina, é a capacidade de exportar nossos produtos, porque gera riqueza na França", declarou.

Em uma tentativa de tranquilizar, o ex-ministro da Agricultura acrescentou que "há uma cláusula de salvaguarda prevista, pedida explicitamente pelo [presidente] Emmanuel Macron pela qual, se nossos compromissos não forem respeitados, podemos suspender imediatamente a aplicação do acordo".

Por fim, ele ressaltou que o tratado ainda estava longe de entrar em vigor.

