23 de Julho de 2018

O ministro do Interior Gérard Collomb, em sua audiência na Comissão de Leis da Assembleia Nacional, em Paris, em 23 de julho de 2018

O ministro francês do Interior, Gérard Collomb, defendeu nesta segunda-feira (23) seu papel no "caso Benalla", avaliando que cabe à Presidência, e não a ele, recorrer à Justiça após a divulgação de um vídeo envolvendo um funcionário de alto escalão do governo Macron.

Em audiência pública, Collomb disse que seu chefe de gabinete o informou em 2 de maio, no dia seguinte aos fatos, da existência de um vídeo de Alexandre Benalla, vestido de policial, agredindo manifestantes. Disse, porém, que não cabia a ele recorrer à Justiça.

"Me indicaram informar o chefe da Polícia e a Presidência, o que era apropriado, já que cabe à autoridade hierárquica tomar todas as medidas necessárias, no plano administrativo, ou legal", disse Collomb aos deputados reunidos em uma comissão de investigação.

Ele acrescentou não ter tratado diretamente desse caso com o presidente Emmanuel Macron.

O caso de Alexandre Benalla veio à tona na semana passada, depois que o jornal "Le Monde" divulgou um vídeo, no qual se vê este funcionário, equipado com um capacete da Polícia, agredindo um manifestante que já estava no chão.

Um segundo vídeo, publicado na sexta-feira, mostra com mais detalhe esse responsável pela segurança de Macron agarrando uma jovem pelo pescoço e, depois, segurando um rapaz durante uma manifestação em Paris.

Benalla, que tem um gabinete no Eliseu, foi o responsável pela segurança de Macron durante a campanha eleitoral, antes de ser nomeado "chefe de missão" na Presidência.

A polêmica não para de crescer desde a semana passada, o que pode levar a um escândalo de Estado e acabar com a promessa de uma "República exemplar" feita por Macron. Seu silêncio após a explosão do caso foi bastante criticado.

Indiciado no domingo por "violência em reunião", Benalla havia sido suspenso por duas semanas em maio, mas foi demitido apenas depois que o vídeo se tornou público.

