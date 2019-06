A campanha #KuToo pede que não seja obrigatório uso de salto alto no ambiente de trabalho

O ministro japonês da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais, Takumi Nemoto, defendeu nesta quarta-feira (5) as empresas que obrigam as mulheres a usarem salto alto no trabalho, respondendo a uma campanha de movimentos feministas que consideram esta obrigação como uma discriminação sexual.

"É algo que está socialmente aceito e que entra no que profissionalmente é necessário e apropriado", disse o ministro Nemoto, diante de uma comissão parlamentar.

Nemoto respondia a um abaixo-assinado apresentado ao governo pelas mulheres, na terça-feira. No texto, elas pedem o fim da obrigação de usar salto alto no ambiente de trabalho.

A campanha, chamada #KuToo – um jogo de palavras com "kutsu" (salto) e 'kutsuu' (dólar) – foi lançada pela atriz Yumi Ishikawa e obteve o apoio de pelo menos 19.000 pessoas na Internet.

