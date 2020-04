Os ministros da energia do grupo dos 20 países mais industrializados (G20) realizarão uma teleconferência na próxima sexta-feira para discutir como garantir "a estabilidade do mercado", em um contexto de queda dos preços do petróleo sob a influência do novo coronavírus, anunciou a Arábia Saudi.

O encontro foi agendadp um dia após a conferência virtual planejada da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados, como a Rússia, na quinta-feira, na próxima, para a qual se planeja um grande corte na produção.

"A presidência saudita do G20 organiza uma reunião virtual extraordinária dos ministros da energia do G20 na sexta-feira (...) para promover o diálogo e a cooperação em todo o mundo, a fim de garantir a estabilidade dos mercados", afirmou um comunicado da organização nesta terça-feira.

"Os ministros da Energia do G20 também discutirão, juntamente com os países convidados e organizações regionais e internacionais, os meios de mitigar o impacto da pandemia do COVID-19 nos mercados", acrescentou o texto.

Dez países produtores, liderados pelos Estados Unidos, também são convidados para a reunião de quinta-feira da OPEP e seus aliados, conhecida como Opep+.

