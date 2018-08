O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Agosto de 2018 21:32 03. Agosto 2018 - 21:32

Zombie Boy, o modelo e artista canadense conhecido pelas tatuagens que o cobriram da cabeça aos pés dando a ele o aspecto de um cadáver se suicidou aos 32 anos de idade.

O artista, cujo nome verdadeiro era Rick Genest, morreu por volta das 17H00 locais (18H em Brasília) de quarta-feira, segundo a rede pública Canadian Broadcasting Corporation (CBC), citando fontes policiais que "classificam sua morte como um suicídio".

Lady Gaga, que fez com ele o clipe "Born This Way" (2011) e que o lançou à fama, declarou estar devastada por sua morte.

"O suicídio do amigo Rick Genest, Zombie Boy, é mais que devastador. Devemos fazer mais para mudar a cultura, para colocar em primeiro plano a saúde mental e suprimir a estigmatização de que não se pode falar disso", escreveu a cantora no Twitter.

A agência de Zombie Boy, Dulcedo Management, o descreveu como "um ícone do cenário artístico e do mundo da moda".

Zombie Boy, que no início mendigava para pagar por suas tatuagens, se tornou um nome da moda e do espetáculo por intermédio do estilista francês Thierry Mugler e da multifacetada Lady Gaga.

Genest nasceu e cresceu em um subúrbio de Montreal.

Aos 15 anos, teve um tumor cerebral, segundo os meios locais. Um ano depois, fez sua primeira tatuagem e tomou as ruas com seu apelido Zombie, enquanto vivia em edifícios abandonados e mergulhava na cena punk underground de Montreal.

Em poucos anos, suas tatuagens já cobriam 90% do corpo, o que lhe rendeu duas menções no Livro Guinness dos Recordes. Em geral, eram tatuagens mórbidas: uma caveira no rosto, um cérebro na cabeça e vários ossos e insetos carnívoros.

"Os zumbis, para muitos, representam uma xenofobia onipresente. Como em minha vida, com frequência fui marginalizado, odiado ou mal-interpretado", disse em uma entrevista à revista Wonderland em 2012.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português