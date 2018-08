O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 14 de Agosto de 2018 10:32 14. Agosto 2018 - 10:32

A rupia indiana registrou o menor nível em relação ao dólar no decorrer de 2018, com uma cotação de quase 70 rupias por US$ 1, em consequência da crise financeira turca, que abala as moedas dos países emergentes.

Durante alguns minutos, um dólar foi negociado por 70,09 rupias.

No início do ano, a cotação era de 63,67 rupias.

A desvalorização da moeda aumenta o custo das importações, em particular do petróleo.

A situação na Turquia derrubou nos últimos dias as moedas da África do Sul, Argentina, México, Brasil e Rússia, países particularmente dependentes do capital estrangeiro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português