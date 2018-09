O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Setembro de 2018 14:18 25. Setembro 2018 - 14:18

Um grande incêndio foi declarado durante a noite na região de Pisa (Toscana), norte da Itália, e obrigou centenas de pessoas a abandonarem suas casas de modo preventivo.

O incêndio teve início na região florestal do Monte Serra e, com os ventos, se propagou rapidamente, com ameaças paras as localidades de Calci, Montemagno e San Lorenzo e la Torre.

Cerca de 700 pessoas foram evacuadas como medida preventiva e transferidas para escolas e ginásios da região.

Calcula-seque cerca de 600 hectares foram devastados pelas chamas.

As imagens dos vários canais de televisão na terça-feira mostraram altas chamas avermelhadas engolindo grandes áreas de floresta e chegando a tocar os campos com oliveiras.

Os bombeiros não conseguiram controlar as chamas depois de mais de 12 horas devido às rajadas de vento que atingiram a região.

"Incêndio devasta Calci. As casas mais próximas foram contactadas", afirmou o prefeito da cidade, Massimiliano Ghimenti.

De acordo com o prefeito, quase 500 pessoas deixaram suas casas no município e na vizinha San Lorenzo e la Torre.

Além dos aviões de combate ao incêndio, dezenas de bombeiros foram mobilizados para lutar contra as chamas.

"Estamos enfrentando um incêndio muito importante. Agora o principal é salvar a população", afirmou o comandante dos bombeiros de Pisa, Ugo D'Anna, antes de indicar que a origem das chamas é "quase com certeza voluntária".

O ministro do Meio Ambiente, Sérgio Costa, pediu, por sua parte, a abertura imediata de uma investigação para determinar as causas do incêndio, que para muitos é intencional.

"Não se pode esquecer que neste verão choveu muito e não se pode culpar a seca", lembrou Rossi, referindo-se às fortes chuvas que ocorreram nos meses mais quentes do ano.

A Codacons, a principal associação de consumidores na Itália, prometeu uma recompensa de 2.000 euros para qualquer pessoa que forneça informações úteis para identificar o possível incendiário.

