A atriz britânica Honor Blackman, uma das Bond girls mais famosas, que teve o papel de Pussy Galore em "Goldfinger", morreu nesta segunda-feira (6) aos 94 anos, anunciou sua família.

"Faleceu de forma tranquila, por causas naturais, em sua casa de Sussex (no sul da Inglaterra), rodeada por sua família", anunciaram seus dois filhos adotivos, Barnaby e Lottie, e seus quatro netos, por meio de comunicado.

Honor Blackman se tornou estrela em 1964, ao interpretar aos 38 anos a personagem Pussy Galore, parceira do espiã britânico James Bond, então interpretado por Sean Connery, em "Goldfinger", o terceiro filme da saga.

Ainda que sua personagem acabe cedendo ao encanto do espião, a cena onde ela rejeita suas investidas com movimentos de arte marcial impecáveis, na qual ela derruba Bond com um golpe, é um dos momentos mais famosos da franquia.

"Além de ser uma adorada mãe e avó, Honor era uma atriz de um talento altamente prolífico", disseram em homenagem seus filhos, segundo os quais a sua "beleza, inteligência e destreza física" se combinavam a "uma voz única e a uma verdadeira ética no trabalho".

Honor Blackman também atuou em inúmeras produções teatrais "da nossa época", relembraram, como "My Fair Lady", "The Sound of Music" e "Cabaret".

A atriz era também conhecida por ter interpretado Cathy Gale na série "The Avengers", nos anos 1960.

"Adeus, Honor Blackman", se despediu em um tuíte o ator britânico David Walliams.

Honor "viverá para sempre como Pussy Galore em 'Goldfinger'”, disse.

