O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Agosto de 2018 1:28 24. Agosto 2018 - 01:28

O ex-guitarrista do Lynyrd Skynyrd Ed King, um pioneiro do rock sulista e um dos compositores de "Sweet Home Alabama", faleceu aos 68 anos, informou a página oficial do músico no Facebook nesta quinta-feira.

A página assinala que King morreu em casa na quarta-feira, sem mencionar a causa, mas a revista Rolling Stone assinalou que o músico enfrentava um câncer de pulmão.

"É com um grande pesar que anunciamos o falecimento de Ed King, que morreu em sua casa em Nashville, Tennessee, no dia 22 de agosto de 2018".

"Agradecemos a seus muitos amigos e admiradores pelo amor e o apoio a Ed durante sua vida e sua carreira".

O guitarrista Gary Rossington revelou no Twitter do Lynyrd Skynyrd sua surpresa com a morte de King. "Ed era nosso irmão e um grande compositor e guitarrista. Ele se reunirá com os outros rapazes no céu do Rock & Roll".

Nascido na Califórnia, King passou três anos na banda no início da década de 1970, aparecendo em três álbuns, mas abandonou o grupo após se desentender com o líder, Ronnie Van Zant.

A banda se dissolveu após o acidente aéreo em 1977 que matou três de seus membros, incluindo Van Zant, mas voltou em 1987 com King e o irmão mais novo de Van Zant, Johnny, como voz principal.

King abandonou o Lynyrd Skynyrd há nove anos e passou a enfrentar uma série de problemas de saúde.

Foi um dos compositores de "Sweet Home Alabama", do álbum de 1974 "Second Helping".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português