O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Agosto de 2018 17:40 26. Agosto 2018 - 17:40

O prolífico dramaturgo americano Neil Simon, o escritor com mais indicações ao Oscar e ao Tony, morreu neste domingo (26) aos 91 anos, segundo informações da imprensa.

Simon se tornou uma lenda do teatro americano graças a obras como "The Odd Couple","The Sunshine Boys," "Descalços no Parque" e "Lost in Yonkers."

Nascido em Nova York e criado durante a época da Grande Depressão, Simon faleceu devido a complicações derivadas de uma pneumonia, explicou Bill Evans, seu amigo de longa data, para a ABC News.

A maior parte de seu trabalho focava na luta diária da classe média, o que usava para explorar o que ele chamava de "guerras domésticas" e o conflito inter familiar.

Conhecido por salpicar suas obras com uma grande dose de frases espirituosas, Simon ganhou o apelido de rei da comédia.

Seu trabalho teve tanta repercussão que, em 1983, ganhou a honra de batizarem uma sala com o seu nome em Nova York, o Teatro Neil Simon.

Durante sua carreira, ganhou um Pulitzer, um Globo de Outro e três Tonys.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português