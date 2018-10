O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Outubro de 2018 15:02 01. Outubro 2018 - 15:02

Continuou cantando até o último suspiro: Charles Aznavour, embaixador mundial da canção francesa do século XX e autor de um excepcional repertório dominado pelo tom nostálgico, faleceu durante a madrugada desta segunda-feira, aos 94 anos.

De origem armênia, o cantor francês mais conhecido no exterioir morreu em Alpilles, no sudeste da França, causando uma onda de tristeza entre personalidades e e admiradores.

Aznavour, que vendeu 180 milhões de álbuns em oito décadas, não havia dado sua carreira por terminada.

Ele tinha acabado de voltar de uma turnê pelo Japão, forçado a cancelar vários shows por causa de um braço quebrado em uma queda.

Ele ainda pretendia se apresentar em Bruxelas, em outubro.

Aznavour parecia rejuvenescer a cada vez que cantava: estreava seus shows com uma voz alquebrada e o corpo frágil, mas concluía o espetáculo com altivez e leve como uma pluma.

Nascido em 22 de maio de 1924 em Paris, filho de pais armênios, Aznavour triunfou com canções como "La Bohème", "La Mamma", "Comme ils disent", e "Mes emmerdes".

Fez shows no Brasil e é muito lembrado como o intérprete de "She", a canção tema do filme "Um lugar chamado Nottingh Hill", estrelado por Julia Roberts e Hugh Grant.

- Sucesso tardio -

"Não sou velho, tenho mais idade, é diferente", brincou Aznavour certa vez em declarações à AFP. Uma maneira de desafiar a passagem do tempo para quem o sucesso artístico chegou tarde, aos 36 anos, em uma noite em dezembro de 1960.

Na sala Alhambra de Paris, ele fez seu primeiro show, depois de ter sido alvo dos críticos que não acreditavam nem no seu talento de palco nem na sua voz. Mas naquela noite ele mudou a mente de todos ao interpretar "J'me voyais déjà", sobre as ilusões perdidas de um artista.

Ele também escreveu para os grandes artistas franceses, como Juliette Gréco, Gilbert Bécaud e Edith Piaf, que sempre o apoiaram, assim como Charles Trénet, Constantin Stanislavski e Maurice Chevalier.

"Ele se atreveu a cantar o amor como nós sentimos, como fazemos, como sofremos", disse Chevalier, que morreu em 1972.

"Suas obras-primas, seu timbre, seu brilho único sobreviverão por muito tempo", declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, após a notícia de sua morte.

"Charles continuará sendo o monumento e a lenda da canção francesa no mundo, suas canções são atemporais e permanecerão gravadas em nossa memória", declarou a cantora Mireille Mathieu à AFP.

A ex-atriz Brigitte Bardot também se despediu de Aznavour.

"Ele era nosso ás imortal. Nosso ás dos poetas. Nosso ás da canção francesa. Nosso ás da popularidade. Nosso ás dos embaixadores do talento no mundo. Ele continuará sendo nosso 'Ás... navour' para sempre", escreveu Brigitte Bardot em um texto enviado à AFP.

- "Artista do século -

Apesar de não ter feito grandes canções nos últimos 30 anos, Aznavour manteve seu mito intacto, atuando nos mais prestigiados palcos do mundo.

Uma vingança para aqueles que não viram nenhum futuro para ele e que "morreram há muito tempo, enquanto eu ... eu ainda estou aqui", declarou certa vez.

Em 1998, a CNN e a revista Time o coroaram como "artista de entretenimento do século".

Sempre, preocupado com o drama dos migrantes, muitas vezes lembrou de seu apego à França e à Armênia. "São países inseparáveis como o café e o leite", declarou no ano passado, quando recebeu sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

A morte do cantor é uma "enorme perda para o mundo inteiro", declarou o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pachinian, homenageando "um filho do povo armênio".

"É difícil acreditar que uma pessoa que marcou época, que marcou a história, o amor, que serviu ao seu povo, uma pessoa que durante 80 anos maravilhou e aqueceu o coração de dezenas, centenas, milhões de pessoas, não está mais entre nós", escreveu Pachinian no Facebook.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português