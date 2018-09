O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Setembro de 2018 0:46 19. Setembro 2018 - 00:46

A cineasta francesa Marceline Loridan-Ivens, sobrevivente do campo de Auschwitz-Birkenau durante a Segunda Guerra Mundial, morreu nesta terça-feira em Paris, aos 90 anos, informou o advogado da família Jean Veil.

Na França, era conhecida por ter convivido nesse campo com Simone Veil, política galesa famosa pela luta pela legalização do aborto quando era ministra da Saúde, em 1974.

"Foi uma camarada de deportação de mamãe, este episódio de sua vida tão difícil fez delas amigas inseparáveis", disse Veil, cuja mãe morreu em junho de 2017.

"Marceline era alguém com uma vitalidade excepcional. Mantivemos relações quase filiais. Meu irmão e eu nos sentíamos muito próximos a ela, sua presença era importante para nós", acrescentou o advogado.

A cineasta, produtora e escritora, denunciou durante toda sua vida a injustiça e a violência, afetada por sua deportação, aos 15 anos de idade, para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau.

Tanto ela como seu pai, resistente, foram detidos em Bollène (sudeste) pela Gestapo em fevereiro de 1944. Depois de serem enviados ao campo de Drancy, nos arredores de Paris, foram deportados para Auschwitz-Birkenau em abril.

Marceline Loridan foi uma das pessoas deportadas transferidas, diante da aproximação do Exército Vermelho, para o campo de Bergen-Belsen e, depois, ao de Theresienstadt.

Em 10 de maio de 1945, dois dias depois da capitulação alemã, viu o primeiro soldado soviético, que chegou em uma moto, com uma bandeira vermelha.

Após a guerra, frequentou a Cinemateca de Paris e transcreveu manuscritos para o semiólogo Roland Barthes.

Entrou no mundo do cinema graças ao filósofo Edgar Morin, que a introduziu nas filmagens, com Jean Rouch, de "Crônica de um verão", em 1961. Ficou conhecida principalmente por seus documentários sobre o Vietnã e a China de Mao, realizados com seu segundo marido, o holandês Joris Ivens.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português