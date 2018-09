O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

24 de Setembro de 2018

Gary Kurtz, produtor dos primeiros dois filmes de "Star Wars", morreu aos 78 anos, informou nesta segunda-feira o estúdio Lucasfilm.

"O legendário produtor de 'Guerra nas Estrelas' (1977) e 'O império contra-ataca' (1980) morreu no domingo", informou em um comunicado. "Figura-chave na história da Guerra nas Estrelas e da Lucasfilm, os dons de Kurtz para a narração de histórias podem ser sentidos em toda a sua obra".

Kurtz morreu de câncer em Londres, segundo a mídia especializada.

O produtor trabalhou pela primeira vez com George Lucas, o criador do universo "Star Wars", em "American Graffiti" de 1973. No ano seguinte, ele recebeu sua primeira indicação ao Oscar, que compartilhou com Francis Ford Coppola.

Em 1978 foi indicado pela segunda vez pelo primeiro episódio de "Guerra nas Estrelas", filme que ganhou um total de seis estatuetas.

Segundo o site Variety, Kurtz deixou de trabalhar com George Lucas depois de ter enfrentado problemas no Episódio V.

