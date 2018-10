O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Gilberto Benetton, um dos fundadores da marca de moda que leva o seu sobrenome, morreu nesta segunda-feira (22) à noite, aos 77 anos, por conta de uma doença, anunciou o grupo italiano.

"Gilberto Benetton morreu hoje em sua casa de Treviso (nordeste da Itália) por conta de uma doença. Esteve acompanhado em seus últimos momentos por sua esposa, Lalla, suas filhas Barbara e Sabrina, e seu genro Ermanno", indicou um breve comunicado.

Sua morte ocorre três meses depois da de seu irmão mais novo, Carlo, que faleceu em julho, aos 74 anos.

Gilberto, com seus irmãos Luciano e Carlo, e sua irmã Giuliana, fundou a empresa em 1965 em Ponzano Veneto, povoado do nordeste da península.

O sucesso de "United Colors of Benetton" se tornou mundial entre 1982 e 2000 com as campanhas publicitárias do fotógrafo Oliviero Toscani.

Gilberto Benetton era vice-presidente da Edizione S.r.l, holding da família Benetton, que teve em 2017 um valor de negócio de 12,1 bilhões de euros.

Gilberto Benetton era considerado o responsável pelo impulsionamento da diversificação da Benetton, acrescentou AGI.

