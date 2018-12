Morre Norman Gimbel, autor da versão em inglês de 'Garota de Ipanema'

Norman Gimbel, premiado com o Oscar e o Grammy, letrista de "Killing Me Softly" e da versão em inglês de "Garota de Ipanema" faleceu aos 91 anos.

Sua morte foi anunciada na sexta-feira pela organização de direitos autorais BMI, que o homenageou como um "letrista verdadeiramente talentoso e prolífico".

Nascido no Brooklyn, morreu em sua casa em Montecito, Califórnia, em 19 de dezembro, informou seu filho Tony Gimbel ao The Hollywood Reporter.

Norman Gimbel ganhou um Oscar de melhor canção original com o coautor David Shire por "It Goes Like It Goes", de Jennifer Warnes, no filme de 1979 "Norma Rae".

Ele também escreveu "Killing Me Softly", de Roberta Flack, com seu colaborador regular Charles Fox, ganhando a música Grammy do ano de 1973.

O sucesso foi mais tarde regravado pelo grupo de hip hop The Fugees nos anos 90.

A letra em inglês de Gimbel para o sucesso da bossa nova brasileira "Garota de Ipanema", premiada com Grammy em 1965, a transformou em uma das músicas com mais versões de todos os tempos.

O letrista entrou para o Hall da Fama dos Compositores em 1984.

Robert Folk, que colaborou com Gimbel em cerca de 15 músicas, disse em um post no Facebook que "Norman tinha um talento incrível, era brilhante em todos os sentidos, que tocou com sucesso todos os gêneros da música popular".

"Lembro-me de quando (...) ele me disse em particular "nunca diga como esse trabalho é fácil para nós e como nos divertimos ou nunca vão nos pagar todo esse dinheiro!".

