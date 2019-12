Allee Willis, que compôs a música tema da série americana "Friends", morreu, aos 72 anos, anunciou nesta quarta-feira sua companheira, Prudence Fenton.

"Descansa em Boogie Wonderland, 10 de novembro 1947 - 24 de dezembro de 2019", publicou Prudence em sua conta no Instagram, referindo-se ao hit de 1979 que Allee ajudou a compor para o grupo Earth, Wind and Fire.

A compositora morreu ontem, vítima de um problema cardíaco, reportou o jornal "The New York Times", citando a agente de Allee.

Responsável pelo sucesso de Friends "I'll Be There for You", bem como por várias canções para o Earth, Wind and Fire, Allee foi inscrita no Hall da Fama dos Compositores em 2018. Em 1985, ganhou um Grammy por seu trabalho para a trilha sonora de "Beverly Hills Cop", e foi indicada a outro duas décadas depois, por "A Cor Púrpura", segundo o site da Recording Academy.

Allee não sabia tocar instrumentos, e aprendeu a compor ouvindo os ritmos que atravessavam as paredes dos estúdios Motown, em Detroit, cidade em que cresceu, publicou o Times. "Eu, muito agradecida, tenho algumas músicas que não serão esquecidas", disse a compositora ao jornal.

