O treinador da seleção da Itália, Antonio Conte, participa do desafio do balde, em setembro de 2014

O atleta americano Peter Frates, que em 2014 se tornou o "rosto" do "desafio do balde de gelo", criado para chamar a atenção sobre uma doença degenerativa, morreu nesta segunda-feira aos 34 anos em decorrência das complicações desta enfermidade, anunciou sua família.

Frates não foi o criador do desafio que se tornou uma febre no mundo, que consistia em receber um balde com água e muito gelo sobre a cabeça, mas ele se tornou um símbolo da luta contra a doença de Lou Gehrig, mais conhecida como Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Em 2012, Frates foi diagnosticado com a Esclerose Lateral Amiotrófica, que paralisa progressivamente os músculos.

Ex-jogador de beisebol, casado e pai de uma menina, Frates faleceu em casa, segundo a família.

O desafio do balde fez muito sucesso nas redes sociais, com milhares de pessoas participando, incluindo muitas celebridades.

De Oprah Winfrey a Jeff Bezos, passando por LeBron James, Bill Gates, Steven Spielberg e Mark Zuckerberg, todos publicaram vídeos do desafio.

A Associação americana da ELA, que apoia os portadores e a pesquisa desta doença, estima que as doações geradas por este desafio chegaram a 115 milhões de dólares.

Não existe hoje em dia uma cura para esta doença que mata o portador em três a cinco anos após o diagnóstico, em média.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram